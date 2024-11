CORTENOVA: MALORE PER IL CAPITANO OSPITE, CALCIATORE DI CASA INTERVIENE E LO SALVA. IL LOMAGNA RINGRAZIA

Data pubblicazione 19 Novembre 2024

CORTENOVA – Apprensione prima della partita che domenica ha visto il Cortenova in campo contro l’Oratorio Lomagna (qui la cronaca del match): poco prima del calcio d’inizio, come riportato da Tuttocampo, il capitano dei brianzoli Jacopo Banfi ha accusato un malore e si è accasciato a terra.

Il giovane fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi ed è stato subito trasportato in ospedale per accertamenti, ma il peggio si è potuto evitare grazie al pronto intervento di Gabriele Gritti (in copertina), calciatore del Cortenova e storico collaboratore di VN; il giovane di Cortabbio – laureando in Medicina – ha infatti effettuato le prime manovre sul ragazzo e ha scongiurato conseguenze peggiori, ricevendo sentiti ringraziamenti dalla squadra ospite, affidati ai social:

“Il Gso Lomagna Asd ed i suoi dirigenti e calciatori ci tengono a ringraziare la società Cortenova Calcio per l’immediato e prezioso supporto dato nel prepartita della sfida di ieri, in merito al malore occorso a Jacopo Banfi. Il capitano gialloblu, infatti, non si è sentito bene durante il riscaldamento, accasciandosi a terra, ed è stato prontamente soccorso dai dirigenti locali e dal calciatore del Cortenova Gabriele Gritti, che peraltro stava effettuando il proprio riscaldamento per l’inizio della partita ed a cui va un ringraziamento speciale. L’intervento di tutte le persone ha sicuramente contribuito al mantenimento della calma in un momento delicato, che fortunatamente si è rivelato solo uno spavento. Grazie Cortenova!“.

Da parte nostra, i migliori complimenti a un grande collega e uomo.

VN