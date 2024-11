DRAMMA DI CASSINA, MADRE E FIGLIO INTOSSICATI DAI FARMACI? L’AUTOPSIA DOMANI POTREBBE CHIARIRE

Data pubblicazione 20 Novembre 2024

LECCO – Attesa per l’esame autoptico previsto domani, giovedì, sulla salma di Margherita Colombo, la 73enne abitante a Cassina Valsassina deceduta lunedì in circostanze ancora tutte da chiarire, mentre in casa c’era il figlio Corrado Paroli – trasferito successivamente d’urgenza all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco in gravi condizioni. E proprio nel nosocomio del capoluogo avverrà l’autopsia.

Prende corpo nel frattempo l’ipotesi che la causa dello stato d’incoscienza del 48enne rinvenuto nell’appartamento di via Castello 18 sia da ricondurre ad una intossicazione da farmaci – forse barbiturici. Come rimane possibile che anche il decesso della madre abbia avuto analoga origine. Se poi le medicine siano state assunte volontariamente o meno, è tra i punti da appurare. Di certo, come comunicato in via ufficiale, non sono stati riscontrati segni di violenza sulla pensionata – e pure su suo figlio.

Un autentico “giallo” insomma, che potrebbe venire risolto – almeno in parte – se la perizia autoptica sarà in grado di ottenere riscontri precisi e se Paroli sarà in grado di rispondere alle molte domande che gli inquirenti intendono porgli.

Forse, una serie di situazioni negative (la condanna a due anni e mezzo per la vicenda di “Rimborsopoli“, l’essere stato lasciato dalla moglie e il conseguente stato di depressione) potrebbe aver portato l’operaio della Norda – da tempo a casa – a prendere una decisione estrema. Non manca chi immagina un allargamento di questo tragico intento anche all’anziana madre. Ma si tratta solo di ipotesi. I fatti certi rimangono la morte della signora, il ricovero in gravi condizioni del figlio, l’assenza di odore di gas nell’abitazione di Cassina e come detto la mancanza di alcun segno di lotta.

Se ne saprà di più (auspicabilmente) domani.

