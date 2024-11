SANIFICAZIONE AD OZONO: IGIENE, SALUTE E SICUREZZA

Data pubblicazione 21 Novembre 2024

Nel settore della pulizia professionale, esiste una tecnica di disinfezione efficace contro batteri, muffe, funghi e acari, che garantisce eccellenti risultati in fatto di qualità dell’aria, azione deodorante ed eliminazione di una vasta gamma di microorganismi e odori.

Stiamo parlando della sanificazione ad ozono, divenuta popolare e diffusa soprattutto dopo la pandemia Covid19 in quanto permette di ottenere ambienti liberi da patogeni e virus, annullando ogni effetto nocivo per la salute.

La sua diffusione ha portato all’incremento di aziende specializzate in questo tipo di trattamento, con professionisti in grado di fornire soluzioni avanzate per la purificazione dell’aria, come ad esempio quelle che offrono servizi di sanificazione con ozono a Milano e in tutto il Nord Italia.

Come funziona la sanificazione ad ozono

L’ozono, riconosciuto dal Ministero della Salute e dall’OMS come presidio naturale per la sterilizzazione degli ambienti, è un gas blu con proprietà disinfettanti che rappresenta una soluzione molto efficace per la disinfezione in ambito industriale, commerciale e domestico.

Viene generato in modo naturale trasformando l’ossigeno presente nell’aria della stanza per mezzo di generatori di ozono professionali che hanno potenze differenti a seconda della grandezza dello spazio e della concentrazione di ozono necessaria. L’ozono generato viene quindi diffuso nell’ambiente sotto forma di gas e va a disgregare la struttura molecolare degli agenti patogeni, causando la morte dei batteri, l’inattivazione dei virus e l’eliminazione di cattivi odori e insetti infestanti, anche le superfici più difficili da trattare.

Tutto questo, senza residui tossici e lasciando l’aria indoor salubre e pulita. L’ozono consente quindi una sanificazione 100% eco-friendly in tempi rapidi e con estrema sicurezza sull’ambiente e sull’uomo.

Una volta completata la sanificazione, l’ozono si riconverte naturalmente in ossigeno in pochi minuti: è quindi sufficiente ventilare l’ambiente prima di poter riprendere le normali attività, senza necessità di interrompere l’operatività o allontanarsi per un periodo di tempo prolungato.

Perché optare per una sanificazione ad ozono

La sanificazione ad ozono è un’operazione che garantisce notevoli benefici. Prima di tutto, con un solo trattamento permette di rimuovere la quasi totalità dei microrganismi presenti in un ambiente chiuso, aumentando così il livello di salubrità e sicurezza interno degli ambienti e riducendo l’uso di prodotti chimici spesso nocivi e dannosi.

Rappresenta inoltre un’alternativa ecologica ai tradizionali metodi di igienizzazione, diventando così una soluzione sostenibile vincente anche nel medio e lungo periodo. In più, permette di ottenere una qualità dell’aria indoor ottimale e di neutralizzare gli odori persistenti attraverso trattamenti periodici o su richiesta, senza interruzioni delle attività quotidiane o con l’installazione di sanificatori ad ozono a parete per un risultato costante e continuativo.

Infine, la sanificazione ad ozono è anche versatile, cioè indicata per diversi tipi di ambienti, inclusi quelli alimentari e sanitari, che richiedono standard di igiene e sicurezza elevati, e quelli industriali, commerciali e domestici.

Trattandosi però di un gas che, in concentrazioni elevate, potrebbe non fare bene alla salute, è fondamentale utilizzarlo con tutte le precauzioni necessarie e richiedendo l’intervento di personale specializzato che si occupa di sanificazione con ozono a Milano o in altre città.