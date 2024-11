ULTIM’ORA. MONOVOLUME IN FIAMME SULLA PROVINCIALE A INTROBIO

Data pubblicazione 23 Novembre 2024

INTROBIO – Auto in fiamme sulla strada provinciale della Valsassina, nel territorio comunale di Introbio poco prima della Norda.

Il sinistro pochi istanti prima delle 9.30, per cause ancora da chiarire. Il rogo e soprattutto il fumo hanno attirato l’attenzione da diverse zone della Valle.

Inevitabile qualche disagio per la viabilità, con rallentamenti in entrambe le direzioni. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti. L’automobile, una monovolume, avrebbe perso del gasolio.

Intervenuti i Vigili del Fuoco da Lecco con una autopompa serbatoio.

RedCro