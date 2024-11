TUTELA DEL TERRITORIO. ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE AL LAVORO A BARZIO E PREMANA

Data pubblicazione 23 Novembre 2024

BARZIO/PREMANA – Doppio intervento di protezione civile questa mattina in Valsassina per la manutenzione del territorio, partecipano le Squadre Antincendio della Comunità Montana e i volontari di Protezione Civile dei gruppi di Cortenova, Moggio e Pasturo. Ben 67 i volontari impegnati su due differenti scenari, a Barzio e a Premana, coordinati rispettivamente da Davide Maroni e da Antonio Bertoldini e con la partecipazione dell’assessore della Comunità Montana alla protezione civile Pierluigi Artana.

Nella piana tra Barzio e Pasturo si lavora per la pulizia dell’alveo del Pioverna e per eliminare arbusti e pianticelle che potrebbero intralciare le manovre dell’elicottero alla vicina piazzola, luogo d’atterraggio per elicotteri dell’antincendio e del soccorso alpino. A Premana 25 volontari stanno invece pulendo la vegetazione a monte del centro abitato per creare delle linee tagliafuoco.