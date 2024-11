MERENDA INTELLIGENTE PER GLI OVER 65 AL CENTRO MERAVIGLIA DI CREMENO

Data pubblicazione 27 Novembre 2024

CREMENO – Al Centro Famiglia Meraviglia di Cremeno una opportunità per gli over 65 del territorio. L’associazione Puppenfesten presenterà alla popolazione il metodo di potenziamento cognitivo “Feurstein”, applicato per rafforzare la memoria e rendere più elastica la mente.

“Davanti ad un problema fatichi a elaborare la soluzione? Ogni tanto non ricordi nomi e persone? Vuoi contrastare il naturale rallentamento cognitivo? Allora la Merenda Intelligente fa al caso tuo! Vieni a conoscere il progetto” commentano gli operatori del Centro.

L’appuntamento è mercoledì 4 dicembre dalle 15.30 alle 17.30 al Centro per la Famiglia Meraviglia in piazza Santa Maria, a Cremeno (Fraz. Maggio). La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotare (centrofamigliameraviglia@valsassina.it oppure 351 493 7679).

Per anziani soli e senza possibilità di accompagnamento è disponibile il servizio di trasporto (andata e ritorno) a cura di Auser Leucum, da richiedere in fase di prenotazione.