ORIENTAMENTO. L’ISS DI COLICO SI PRESENTA A PREMANA: TURISMO, INFORMATICA, AGRARIA E MECCANICA

Data pubblicazione 27 Novembre 2024

PREMANA – L’8 gennaio 2025 si apriranno le iscrizioni alla scuola secondaria per l’anno scolastico 2025/26: per i ragazzi e le famiglie interessati è tempo di visite, di raccolta informazioni, di colloqui e di sperimentazioni nei laboratori per arrivare a chiudere la scelta di studi entro il 31 gennaio.

Segnaliamo quindi un appuntamento interessante: giovedì 28 novembre a Premana, alla scuola secondaria di I grado una serata di presentazione dell’Offerta Formativa dell’IIS Marco Polo di Colico dedicata agli studenti e alle studentesse delle scuole medie della Valsassina.

La serata permetterà di conoscere gli indirizzi di studio attivi da tempo, dal Turismo all’Informatica, alla Manutenzione e alla Meccanica Meccatronica, percorsi che puntano tutti a profili professionali fortemente collegati con le richieste del territorio. Particolare attenzione sarà dedicata ai nuovi indirizzi della scuola, ovvero l’indirizzo Agraria Agroalimentare Agroindustria e l’indirizzo Meccanica Meccatronica quadriennale, novità assoluta per l’a.s. 2025/26.

Le risorse collegate alla Strategia Alto Lago di Como e Valli del Lario hanno permesso l’attivazione della linea autobus D27, permettendo ai ragazzi della Valsassina di raggiungere facilmente Colico. Il Marco Polo può essere quindi una scelta formativa possibile, all’insegna della qualità dei percorsi di studio e dell’attenzione alla persona. Giovedì sera si raccoglieranno spunti e osservazioni per sostenere ulteriori miglioramenti della linea D27: obiettivo erogare servizi per rispondere alle esigenze dei giovani del territorio.