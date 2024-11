CONSIGLIO A PRIMALUNA, SI DISCUTE DI ORARI DELLA DISCARICA E PERMESSI SULLE AGROSILVOPASTORALI

Data pubblicazione 28 Novembre 2024

PRIMALUNA – In consiglio comunale si dibatte sul rinnovo e sullo scioglimento di alcune convenzioni giunte a a termine, slitta invece al 2025 lo spinoso tema della disciplina delle strade agro-silvo-pastorali, con la paventata introduzione di permessi a pagamento regolamentati per fasce di costo.

Clima disteso in consiglio, ma non manca un po’ di sale: sugli sviluppi della discussione introdotta dal sindaco Mauro Artusi in merito alla rinnovo della convenzione per la discarica in località Galghera a Cortenova, il consigliere Riccardo Pasquini propone l’ampliamento della fascia oraria di accesso per l’utenza – che specialmente nel periodo invernale è molto limitata – e invita a maggiori controlli sulle modalità di raccolta dei rifiuti porta a porta .”Il comune di Primaluna è quello che sostiene, in base alle dimensioni del territorio, il maggior costo del servizio discarica – 4 mila euro all’anno – e l’apertura in inverno anche al sabato pomeriggio sarebbe un bel servizio per i cittadini. il tema dei rifiuti, continua Pasquini, è sempre più strategico e la sua gestione ha un peso economico sia per i cittadini che per l’amministrazione”.

Prossimamente inoltre verrà introdotto il sacco rosso anche a Primaluna, e la minoranza vorrebbe portare in consiglio quanto emerso in consiglio a Cortenova: lì “è stato segnalato che è successo che gli addetti al ritiro dei rifiuti utilizzassero lo stesso automezzo -senza doppio cassone – per la raccolta di umido e indifferenziato: non abbiamo prove concrete e non è verificato che questa pratica avvenga anche a Primaluna, ma da una una parte Silea ci chiede attenzione alla raccolta differenziata e di lavare anche il vasetto dello yogurt prima di differenziarlo e sarà ancora di più così con il sacco rosso, dall’altra però quanto segnalato a Cortenova ci mette una pulce nell’orecchio e che ci invita a vigilare sull’operato di Silea”. Il sindaco Artusi accoglie la proposta della minoranza sull’ampliamento degli orari, dichiarando di avere già avuto segnalazioni di cittadini a Primaluna in passato e chiesto al direttore di Silea di far prestare maggiore attenzione agli operatori. “Sulla discarica abbiamo chiesto al Comune di Cortenova, capo convenzione, un ampliamento degli orari di apertura invernali sul sabato – inserendo nel deliberato che il sindaco porterà avanti questa richiesta che comunque era stata fatta già nei giorni precedenti, in modo informale”.

La discussione sull’approvazione dello schema di regolamento transito su viabilità agro-silvo-pastorale viene invece ritirata dall’ordine del giorno. La questione riguarda la necessità di dotarsi di un regolamento per le strade Asp di Primaluna, con l’introduzione di permessi a pagamento per raccogliere fondi per la manutenzione dei tracciati; ma, in attesa di ulteriori comunicazioni dalla Comunità Montana, l’assise di Primaluna ne rimanda la trattazione al 2025. “Abbiamo ricevuto una nota della C.M. che suggeriva di aspettare l’uscita del piano di indirizzo forestale prima dell’approvazione del regolamento” commenta la giunta di primaluna.

Walter Melesi per l’opposizione sostiene che è un tema importante e che le misure adottate debbano essere ben spiegate ai cittadini, offendo la disponibilità del gruppo di minoranza per aprire un dibattito; gli fa eco Pasquini che propone una commissione comunale per approfondire il tema “anche perché, in realtà, non è chiaro a quanto corrispondano nella pratica le tariffe da applicare, se siano stringenti o se ci sia possibilità di ridurle né in che modo le giornate di pulizia delle strade agro-silvo-pastorali possano calmierare il costo dei permessi.

Il gruppo di lavoro – conclude Pasquini – potrebbe inoltre essere uno strumento utile per affrontare altre importanti tematiche che possono emergere nel corso del mandato”. Positiva la reazione della maggioranza alla proposta del tavolo, condivisa con l’impegno di sviluppare il tema in un momento istituzionale nel quale ogni consigliere possa portare il proprio contributo per giungere a un regolamento condiviso e che possa coinvolgere veramente le istanze delle parti interessate.

Affrontato infine lo schema di convenzione per il trasporto scolastico e le uscite didattiche per alunni di diversi Comuni valsassinesi – anche per l’ottenimento della copertura assicurativa.

RedPol