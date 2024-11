IL SONDAGGIO DI VN: SAGRA DELLE SAGRE DA CAMBIARE? PER I LETTORI “NON È PIÙ LOCALE”

Data pubblicazione 28 Novembre 2024

VALSASSINA – È un bilancio complessivamente negativo quello che i lettori di VN tracciano in merito al nostro ultimo sondaggio, dedicato alla Sagra delle Sagre e all’ipotesi che il tradizionale evento di Barzio abbia perso il suo spirito e la sua caratterizzazione locale.

La maggioranza assoluta dei votanti (58%) sottolinea che la Sagra “Non ha più niente di locale”, solo per l’11% “Basta qualche valsassinese in più” ; per l’8% dei partecipanti “Va affidata ad altri organizzatori” e, addirittura, un 9% è categorico: “Io la abolirei“.

Di contro, appena per 5 votanti su 100 l’evento “Va bene com’è“.

La nostra domanda è: basta una "Giornata"?

SAGRA DELLE SAGRE DA CAMBIARE? Sì, non ha più niente di locale (58%, 290 Voti)

Basta qualche valsassinese in più (11%, 57 Voti)

Io la abolirei (9%, 46 Voti)

Va affidata ad altri organizzatori (8%, 41 Voti)

No, va bene com'è (5%, 27 Voti)

Periodo sbagliato, ad agosto "copre" le attività del posto (5%, 23 Voti)

È sempre il solito magna-magna (3%, 14 Voti)

L'argomento non mi interessa (1%, 6 Voti) Totale votanti: 504 Loading ... Loading ... .

