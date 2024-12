SCI ALPINO: ZENERE (18ª) LA MIGLIORE DELLE AZZURRE A KILLINGTON. MELESI FUORI DALLE 30

Data pubblicazione 2 Dicembre 2024

KILLINGTON (USA) – Giornata contraddittoria quella di sabato 30 novembre per la squadra azzurra nel gigante di Coppa del mondo a Killington, senza l’acuto delle big ma con il resto del gruppo che si è fatto ben valere. La barziese d’adozione Asja Zenere è stata la migliore delle azzurre, autrice di un buon recupero nella seconda manche (nono tempo parziale) che le ha consentito di recuperare undici posizioni, fino al 18simo posto.

Sulla pista Superstar nel Vermont sfuma la 100esima vittoria in carriera di Mikaela Shiffrin, in testa dopo la prima manche ma caduta nella seconda prova. Federica Brignone, settima a metà gara, ha cominciato la seconda manche con il piglio giusto guadagnando terreno sulle inseguitrici ma dopo un dosso ha incrociato le punte degli sci, perdendo la curva successiva verso sinistra. Non si era qualificata invece per la seconda manche Marta Bassino. A salire sul gradino più alto del podio è stata così Sarah Hector, al sesto trionfo della carriera, che ha preceduto la croata Zrenka Ljutic, al primo podio fra le porte larghe dopo i quattro conseguiti in slalom. Terza Camille Rast: la svizzera, terza settimana scorsa in slalom a Gurgl, si è ripetuta in gigante con un altro terzo posto.

A consolare la giornata delle italiane ci hanno pensato i primi punti in carriera di Giorgia Collomb e Ilaria Ghisalberti. La 18enne valdostana ha assorbito al meglio la caduta alla penultima porta dello slalom di Gurgl conquistando con caparbietà il 19simo posto. Brava anche la 24enne bergamasca, costretta a saltare l’esordio di Soelden per un problema alla spalla, alla fine 21sima. Meglio di loro si è piazzata appunto Asja Zenere. Qualche punticino anche per Lara Della Mea, 26sima, mentre hanno fallito l’ingresso fra le trenta Elisa Platino e Roberta Melesi.

Brutte notizie intanto dal Canada: a Mont Tremblant non ci sono le condizioni per innevare artificialmente le piste dei due giganti di sabato 7 e domenica 8 dicembre. Salta dunque il prossimo fine settimana di Coppa del mondo femminile, appuntamento a Beaver Creek il 14 e 15 dicembre.