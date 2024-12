KOSOVARI IN FESTA PER L’INDIPENDENZA E DA VITIA ARRIVA IL SINDACO. L’INTERVISTA DA BALLABIO

Data pubblicazione 2 Dicembre 2024

BALLABIO – La festa dell’Indipendenza cade il 28 novembre, per ottenerla i kosovari dovettero combattere in armi per un anno e mezzo contro le truppe regolari della Serbia, tra il ’98 e il ’99. Molti scelsero di abbandonare la loro terra e cercare rifugio e poi anche un futuro in altri paesi, ci fu una diaspora in tutto il mondo, compreso il Lecchese dove attualmente vivono quasi mille persone originarie di quella terra, tra immigrati e oriundi. In tanti hanno creato proprie aziende, soprattutto nell’edilizia, altri si sono integrati nelle fabbriche e nelle attività artigiane.

Con la madre patria mantengono il legame classico: del ritorno per le vacanze estive e anche gli aiuti per la ricostruzione. Il Kosovo è ancora una terra povera, lo racconta Sokol Haliti, sindaco di Viti, (detta anche Vitia o in serbo Vitina) che non è solo una città, ma un vero e proprio territorio quasi provinciale in cui si trova anche la cittadina di Stublla – da cui provengono molte persone ora residenti a Lecco, Ballabio e in Valsassina.