PREMANA, BORSE DI STUDIO 2023/24: PREMIATI 10 STUDENTI DELLE SUPERIORI E 5 UNIVERSITARI

Data pubblicazione 3 Dicembre 2024

PREMANA – Il Comune di Premana ha premiato con una borsa di studio dieci ragazzi delle scuole superiori e cinque universitari. Ai primi è andato un assegno di 250 euro ciascuno, mentre per ognuno degli universitari ne è arrivato uno da 400 euro.

Tra gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, per il primo anno vincono Gabriele Gianola e Mosé Gianola. Per il secondo anno Andrea Tenderini e Luca Bertoldini; nel terzo anno premiati Lisa Gianola e Giorgia Gianola, nel quarto Anita Fazzini e Matteo Bertoldini. Per il quinto e ultimo anno di maturità, l’assegno lo incassano Letizia Gianola e Manuel Fazzini.

In campo universitario, si impongono Matilde Gianola, Silvia Bellati, Manuela Fazzini, Lorenza Tenderini ed Emma Pomoni.