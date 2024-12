SCI: A DAVOS BERTOLDINI TERZO, RUFFINONI SFIORA IL PODIO A SANTA CATERINA

Data pubblicazione 3 Dicembre 2024

VALFURVA (SO) – Chi inizia bene è a metà dell’opera e possono ben dirlo gli atleti dello Sci Club Lecco che sono stati “profeti in patria” nello slalom del National junior race di sci alpino, disputato domenica sulle nevi di Santa Caterina Valfurva, valevole per la Coppa Città di Lecco.

Luca Bianchi vince col tempo di 1’24”01 mentre il valsassinese Luca Ruffinoni ha sfiorato il podio. Il moggese delle Fiamme Gialle ha concluso al quarto posto con un distacco di 1”24 da Bianchi.

Nella gara femminile, mai in dubbio la vittoria per Linda Amidei. La giubba rossa ha fatto registrare il miglior tempo nella prima manche e si è ripetuta anche nella seconda frazione.

A Davos in Svizzera dove era in programma uno slalom gigante Fis, in mezzo a tanti atleti di casa, si è messo in luce Andrea Bertoldini di Premana, che ha ottenuto il tredicesimo tempo nella prima manche con un gap di 1"13 dal padrone di casa Kilian Abplanalp. Nella seconda l'alfiere dell'Esercito ha messo il turbo e piazzato il secondo crono, a soli 17 centesimi dallo svizzero Nils Bircher.

Il lecchese ha concluso conquistando il terzo gradino del podio, a 13 centesimi dall’argento e a 17 dall’oro di Abplanalp. Buon 15° posto per Diego Bucciardini dello Sci Club Lecco, che ha accusato un distacco di 1”50 dal primo della classe.