CONCORSO GUARDIA DI FINANZA – 1634 ALLIEVI FINANZIERI: COME PREPARARSI

Data pubblicazione 9 Dicembre 2024

Lo scorso 20 novembre è stato pubblicato sul sito inPA il bando di concorso della Guardia di Finanza per l’arruolamento di 1634 allievi finanzieri, compresi candidati civili. Con scadenza d’iscrizione il prossimo 20 dicembre, questo concorso mira a reclutare, fra gli altri, personale per il comparto “Anti Terrorismo e Pronto Impiego” (204 posti) e più di 1.000 volontari in ferma prefissata e in ferma iniziale sia per le forze armate di terra che per quelle di mare.

Preselezione Concorso Guardia di Finanza 2024/25

Il concorso pubblico indetto dalla Guardia di Finanza prevede una prova scritta preselettiva che caso avverrà il prossimo 17 gennaio 2025. Il test di preselezione consiste in un quiz di cultura generale. Come prepararsi a questo tipo di esame per un concorso pubblico? Esercitandosi al test tramite buoni simulatori online oltre che studiando su appositi manuali dedicati alla preparazione di concorsi pubblici. Nel caso del Concorso Guardia di Finanza 2024/2025, le discipline d’esame saranno: storia, geografia, educazione civica. La prova scritta di preselezione consterà un totale di 90 domande. Gli esiti della prova saranno pubblicati almeno dopo tre giorni lavorativi dalla data dell’esame.

Argomenti quiz preselezione Concorso Guardia di Finanza

Gli argomenti storici oggetto d’esame riguarderanno la Storia contemporanea: la Prima Guerra Mondiale, i Totalitarismi, la Seconda Guerra Mondiale, la Resistenza e la Liberazione, l’Assemblea Costituente e la proclamazione della Repubblica Italiana. E ancora, a livello globale: che cos’è l’ONU e che funzioni ha; l’Unione Europea: dalle origini alle sue successive trasformazioni; la NATO e il Patto di Varsavia. Non bisogna ignorare altri argomenti verificati in sede d’esame: decolonizzazione, neocolonialismo, sottosviluppo e Paesi del Terzo Mondo, problemi della società attuale, debito pubblico, inflazione, disoccupazione…

Il capitolo dell’Educazione Civica prevede la conoscenza della Costituzione italiana, almeno nei suoi tratti fondamentali (ordinamento della Repubblica, diritti/doveri dei cittadini, Titolo V°, l’Unione Europea, ecc. Le domande di Geografia verteranno sull’Italia (confini, superficie, popolazione; morfologia del territorio; prodotti del suolo, del sottosuolo e del mare; settori dell’economia italiana (agricoltura, industria, servizi/commercio); l’UE sul piano geografico ed economico.

Requisiti per iscriversi al Concorso Guardia di Finanza 2024/2025

Per partecipare a questo concorso occorre essere cittadini italiani e godere di pieni diritti civili e politici. Bisogna aver raggiunto la maggiore età ma non aver superato i 24 anni per i candidati civili, i 25 anni per i volontari in ferma iniziale, i 26 anni per i volontari in ferma prefissata. Inoltre occorre aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore valido per l’iscrizione a un’università (eccetto i volontari delle forze armate in servizio al 31/12/2020, ai quali è richiesto solo il diploma di terza media).