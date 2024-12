UN CORTENOVA “PICCOLO CON LE PICCOLE”: OGGI IL MANDELLO PER CHIUDERE L’ANDATA E RISALIRE IN CLASSIFICA

Data pubblicazione 15 Dicembre 2024

CORTENOVA – Non è bastata al Cortenova una delle migliori prestazioni stagionali per evitare la sconfitta contro l’Audace Osnago, attuale capolista del girone L di Seconda Categoria. Zero punti che valgono uno scivolone in classifica per la squadra valsassinese, ad oggi addirittura decima.

Va detto, tuttavia, che la graduatoria, almeno nelle posizioni centrali, è molto ristretta: due soli punti separano il decimo posto del Cortenova dal quinto, occupato dal Mandello, che vale l’accesso per la zona playoff. In mezzo FCD Merate, Foppenico, Aurora San Francesco e Barzago.

Torniamo indietro di pochi giorni alla trasferta di Osnago, dove il Cortenova ha ancora una volta dimostrato di poter competere con squadre attrezzatissime per il salto di categoria. Così come accaduto con Verderio e Oratorio Lomagna, le due formazioni che completano l’attuale podio, i valsassinesi non hanno affatto sfigurato.

Una costante che ha accompagnato la squadra di Andrea Tantardini anche nello scorso anno: il Cortenova gioca spesso le sue partite migliori contro le squadre più quotate, mentre più stecca con le “piccole”. Quelli con la memoria più lunga ricorderanno le due sconfitte della stagione passata contro il Vercurago, poi retrocesso, ma basta constatare che quest’anno, contro le ultime quattro squadre della classifica, il Cortenova ha sempre pareggiato.

Insomma, una statistica difficile da commentare, ma che lascia un’unica certezza: i troppi punti “abbordabili” che i valsassinesi hanno lasciato sul campo. Qualcosa su cui bisognerà lavorare nel girone di ritorno per cercare di riaggrappare il gruppo di testa e qualificarsi ai playoff per la Prima Categoria.

Intanto, nella testa di mister e squadra c’è già il prossimo impegno, l’ultimo del girone di andata: oggi, domenica 15 dicembre, i valsassinesi giocheranno in casa contro il Mandello, tra le contendenti per la top five del girone. Anche i lariani arrivano da un momento difficile, con una sola vittoria nelle ultime cinque gare. Lo scorso anno all’andata finì in parità, mentre lo scontro diretto per i playoff di fine campionato sorrise al Mandello. In questa stagione, invece, le due formazioni si sono affrontate in Coppa Lombardia ed entrambi i match sono stati vinti dalla squadra lariana.

