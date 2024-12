NATALE A BARZIO: PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCO E DOMENICA IL PRESEPE “ITINERANTE” IN PAESE

Data pubblicazione 17 Dicembre 2024

BARZIO – Dal 15 dicembre, e per tutte le festività natalizie, a Barzio è possibile pattinare e divertirsi sul ghiaccio. La pista aspetta tutti, ogni giorno dalle 10 alle 22, al coperto nell’area del parcheggio P3 di via Provinciale (ex tensostruttura).

Inoltre, domenica 22 dicembre arriva il Presepe itinerante per le vie del paese e la fiaccolata verso Concenedo. Aspettando il Natale, la parrocchia di Barzio, in collaborazione con numerose associazioni del paese, propone “In viaggio con Francesco, per adorare colui che è nato”.

Dalle 14.30 la banda allieterà il paese con i tradizionali auguri in musica. Il Presepe partirà alle 17 dall’oratorio e si concluderà in serata con lo scambio di auguri a Concenedo dove verranno serviti trippa e vin brulè al suono delle pive natalizie con Alessio Benedetti.