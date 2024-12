IL SONDAGGIO DI VN. LETTORI DIVISI SULLE BARRIERE AL PONTE DELLA VITTORIA

Data pubblicazione 19 Dicembre 2024

VALSASSINA – Il nostro sondaggio settimanale si è occupato questa volta del delicato tema delle barriere in programma nell’area del Ponte della Vittoria.

La questione posta ai lettori di VN era: serviranno a qualcosa o quanti hanno in mente gesti estremi semplicemente si sposteranno altrove?

La platea qui si è spaccata, con una maggioranza relativa dei votanti (48%) pessimista sulla loro utilità: per loro, queste persone “si sposteranno altrove“; al contrario, il 45% dei partecipanti ne sostiene l’utilità, evidenziando che “Scoraggiano gesti estremi”.

Percentuali irrisorie per i disinteressati e per chi ha dichiarato di non avere idee chiare in merito (4%).

A fondo pagina il risultato dettagliato, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione. Quest’ultima avrà termine il prossimo giovedì 26 dicembre e affronta la questione dei botti di Capodanno: tradizione da mantenere o semplice inciviltà?

PONTE DELLA VITTORIA, SERVONO LE BARRIERE? No, chi vuole si sposta altrove (48%, 197 Voti)

Sì, scoraggiano gesti estremi (45%, 186 Voti)

Non ho le idee chiare in merito (4%, 16 Voti)

L'argomento non mi interessa (2%, 10 Voti) Totale votanti: 409

