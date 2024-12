TACENO-ESINO, STRADA A PARLASCO RIAPERTA ALLE 10

Data pubblicazione 24 Dicembre 2024

TACENO – A causa di un ostacolo in carreggiata è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 753 “Di Esino” dal km 26,000 al km 26,400 in località Parlasco.

Ne dà notizia Anas alle 9 di questo martedì 24 dicembre. Strada alternativa per i mezzi pesanti è la SS36RAC da Lecco, per i veicoli leggeri la SP62.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO – Alle 10 Anas comunica la riapertura della strada nelle due direzioni.