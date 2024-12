Data pubblicazione 24 Dicembre 2024

BALLABIO – Una parrocchiale di San Lorenzo in Ballabio insolitamente pienissima di appassionati e spettatori provenienti non solo dal paese ma anche dalla Valsassina e dal lecchese, per il concerto NoTte di Vita. L’evento ha visto l’intensa esibizione di tre cori: il Femminile Vandelia di Barzio, il Coro Alpino Lecchese e il Coro Nives di Premana.