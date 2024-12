L’APPELLO DA INTROBIO: “AIUTATECI A RITROVARE AIKA”, SPARITA LUNEDÌ

Data pubblicazione 31 Dicembre 2024

INTROBIO – “Aiutateci a trovare Aika“. Ce lo chiedono da Introbio, dove la quattro zampe è scappata dal giardino di casa (in via per Biandino) tra le 17 e le 18 di ieri – lunedì 30 dicembre.

“È una cagnolona di 12 anni, con microchip ma senza collare, molto spaventata – specificano i proprietari -. Manto nero, zampe e muso color nocciola, piedi bianchi. Non è abituata all’esterno, quindi potrebbe avere molta paura. Le foto sono di qualche tempo fa, ora è un po’ più robusta”.

Se qualcuno ne avesse notizie, può chiamare il numero 348 6051554.

RedInt