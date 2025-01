AUTO RIMANE INCASTRATA A BARZIO, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

Data pubblicazione 2 Gennaio 2025

BARZIO – Incidente davvero singolare a Barzio, nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 gennaio.

Verso le 16, nel tentativo di attraversare la strettissima via Valtorta, a poca distanza dal municipio del paese dell’Altopiano, un’autovettura “sovradimensionata” è rimasta incastrata e ha ostruito l’angusto passaggio stradale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco, che sono riusciti a liberare il veicolo e hanno riportato alla normalità la circolazione.

Una squadra con APS è stata inviata dal Comando Provinciale del Bione per rimettere in carreggiata l’autovettura Peugeot, finita in bilico su un muretto.

La squadra ha portato a termine l’intervento con l’ausilio di un argano a mano, cuscini di sollevamento e spessori.

RedCro