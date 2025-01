SPORT BARZIESE. CON LE BENEMERENZE AI FONDISTI POLVARA E POZZONI ANCHE L’ENCICLOPEDIA DI MENICATTI

Data pubblicazione 2 Gennaio 2025

BARZIO – Sabato 4 gennaio l’amministrazione comunale di Barzio conferirà la cittadinanza benemerita agli ex atleti Paola Alessandra Pozzoni e Gianfranco Polvara per i prestigiosi traguardi conseguiti nella lunga carriera nello sci di fondo coronata dalla partecipazione alle Olimpiadi invernali. Il prestigioso riconoscimento viene consegnato per la seconda volta: i nomi dei due fondisti verranno associati a don Alfredo Comi che ricevette la cittadinanza onoraria nel 2019.

La proposta di benemerenza fu avanzata dall’associazione culturale La Fucina a seguito della serata del marzo 2022 durante la quale, in concomitanza con i giochi invernali di Pechino, celebrò gli olimpionici barziesi Pozzoni e Polvara. Pozzoni aveva solo 18 anni quando dalla squadra juniores venne promossa per le Olimpiadi di Sarajevo 1984; ben cinque le edizioni a cui ha preso parte Polvara (Lake Placid 1980, Sarajevo 1984, Calgary 1988, Albertville 1992, Lillehammer 1994) a cui si potrebbero aggiungere le tre nello staff della nazionale (Nagano 1998, Salt Lake 2002, Torino 2006).

L’appuntamento è sabato 4 gennaio, alle 16.15 a Palazzo Manzoni di Barzio. Al termine della cerimonia istituzionale, la presentazione del volume “Sport lecchese: 100 anni di eventi, personaggi e risultati” con l’autore Gianni Menicatti, volume ricchissimo di informazioni e statistiche all’interno del quale non possono mancare le imprese dei barziesi.