CAPODANNO CON LA BANDA DI BARZIO IN VIAGGIO “DALLE OPERETTE AI MUSICAL”

Data pubblicazione 3 Gennaio 2025

BARZIO – Il Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio, ancora una volta, ha saputo regalare emozioni al proprio pubblico, presente numeroso in sala. Un concerto di Capodanno che ha voluto celebrare la magia della musica e del teatro, unendo due mondi incantevoli: l’operetta e il musical.

Mercoledì sera, sotto la direzione del maestro Iose Ratti, il Corpo musicale di Barzio ha offerto un viaggio sonoro attraverso celebri melodie che hanno fatto la storia, dai classici dell’operetta, passando ai moderni capolavori del musical, come La Vie Parisienne, La Vedova Allegra, Orfeo all’Inferno, Sangue Viennese, West Side Story, New York New York, Mary Poppins.

“Capodanno è il momento in cui si guarda verso nuovi orizzonti e il 2025 si preannuncia ricco di soprese”, ha esordito il presidente Mario Tagliaferri, lasciando un velo di suspense per poi comunicare, con grande gioia, di essere stato informato dal presidente della sezione di Roma dell’Associazione nazionale Alpini che nel prossimo mese di maggio verrà inaugurata la struttura polifunzionale in Accumoli (Rieti). Un nuovo edificio, sorto in uno dei territori maggiormente colpiti dal terremoto del 2016, la cui realizzazione è stata sostenuta con forza dal Corpo musicale Santa Cecilia, attraverso il “Progetto Accumoli nel Cuore”.

Dopo l’emozionante serata in musica, chiudendo il concerto, il presidente Tagliaferri ha ringraziato tutti quanti hanno partecipato, in particolare il sindaco di Barzio Andrea Ferrari – che ha portato i saluti e gli auguri dell’Amministrazione comunale e ringraziato il Corpo musicale per l’impegno e la dedizione a servizio della comunità – i rappresentati ecclesiastici e il presidente del Consiglio regionale di Anbima. Un pensiero riconoscente è andato anche a La Design e B Sound che hanno curato la parte grafica e le luci/audio dello spettacolo, a Onda Viaggi che ha permesso di offrire il servizio bus gratuito, la ditta Vallini e Castagna per l’allestimento del palco, a Simone Pozzoni per il supporto tecnico alla messa in diretta sui canali social del concerto e a Marco Ganassa per le fotografie.