Data pubblicazione 3 Gennaio 2025

MORTERONE – Cosa ha in comune Morterone con Diletta Leotta, i dolci profumi gourmand da indossare e il capodanno in Egitto di Valentina Ferragni? Il borgo più piccolo d’Italia è apparso il primo gennaio sul sito MyLuxury.it dedicato appunto al lusso, alla moda e all’ostentazione, presentato come meta per una gita fuori porta un po’ diversa dal solito. “Una perla da scoprire e da viversi lentamente” scrive l’articolista.