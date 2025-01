AREE INTERNE, PASQUINI RIFLETTE SUL DISCORSO DEL PRESIDENTE MATTARELLA

Data pubblicazione 4 Gennaio 2025

CASARGO – È affidata ai social la riflessione del sindaco di Casargo Antonio Pasquini sul discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Mattarella, in cui viene ricordato il ruolo di quelle che in gergo vengono definite “aree interne” del paese, luoghi come appunto la Valsassina che necessitano di riconoscimento e sostegno anche da parte dello stato centrale.

“Nel suo discorso di fine anno – spiega -, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha citato le Aree Interne per richiamare l’attenzione sulla necessità di supportare e valorizzare questi spicchi d’Italia, che rischiano di essere emarginati o abbandonati a causa di fenomeni come l’invecchiamento della popolazione e la fuga dei giovani verso le città e le loro periferie. Il minor accesso ai servizi, la densità di popolazione più bassa e, sebbene in apparenza ci sia un minore costo della vita, la realtà è ben diversa… costi maggiori per il riscaldamento, trasporto, connettività, accesso ai servizi quali istruzione e sanità ecc. rappresentano alcuni punti di fragilità di questi territori”.

“Eppure – prosegue Pasquini – le Aree Interne del nostro paese rappresentano una risorsa straordinaria sotto diversi punti di vista: il patrimonio naturale, culturale, enogastronomico, una importante tradizione agricola ed artigianale. Sfruttare queste risorse in modo innovativo può contribuire ad un rilancio significativo dell’intera Nazione creando opportunità economiche e promuovendo la coesione sociale riducendo la distanza fra le città e le periferie”.

Il borgomastro elenca i punti più importanti di questa tutela: “È necessario valorizzare i prodotti tipici locali, l’artigianato, la piccola manifattura attraverso il supporto alle filiere corte e servono investimenti per il turismo rurale. È fondamentale migliorare la connettività digitale investendo nella banda larga e in trasporti pubblici efficienti che coprano anche l’ultimo miglio; non si possono varare misure più restrittive del codice della strada se a ciò non si accompagnano investimenti sul trasporto pubblico locale. Di contro le realtà istituzionali delle Aree interne devono promuovere iniziative di economia circolare creando sistemi di cooperazione e favorire la condivisione delle risorse, delle competenze e del capitale umano.”

“Il richiamo di Mattarella rappresenta un’importante sollecitazione affinché il governo destini maggiori risorse. Questi territori non solo hanno un potenziale enorme in termini di patrimonio culturale e naturale, ma sono anche vitali per garantire uno sviluppo equilibrato ed equo del nostro paese. Investire nelle Aree Interne significa contrastare la glaciazione demografica in atto e garantire lo sviluppo dell’Italia intera”, conclude il primo cittadino.

RedPol