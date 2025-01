CALCIO LECCO, DAL LEGNAGO SALUS ARRIVA L’AUSTRIACO MANUEL MARTIC

Data pubblicazione 7 Gennaio 2025

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società FC Legnago Salus il diritto alle prestazioni sportive di Manuel Martic, classe 1995, austriaco, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, con opzione per il prolungamento.

Nato a Steyr, ha mosso i primi passi nella squadra della sua città, l’SV Vorwärts Steyr, per poi passare al Skt. Pölten, con cui conquista la promozione in Bundesliga, massimo campionato austriaco, in cui colleziona 53 presenze. Dal luglio 2018 gioca nel Rapid Vienna per un anno e mezzo, per poi trasferirsi in Croazia, all’Inter Zapresic …

