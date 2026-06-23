AUTO CONTROMANO NEL SENSO UNICO DI INTROBIO, LA SEGNALAZIONE

INTROBIO – Una lettrice ha scritto alla redazione di VN per segnalare un problema di viabilità che, a suo dire, si ripete con preoccupante frequenza all’uscita del senso unico nella zona dello stop che immette davanti a Ciresa Formaggi: diversi automobilisti lo imboccherebbero andando così contromano.

Secondo quanto riferito, non si tratterebbe di episodi isolati: “Almeno due volte a settimana vedo automobilisti che imboccano quel tratto in contromano per raggiungere il parcheggio. Oggi uno stava proprio entrando dallo stop come se fosse normale. Gli ho suonato, mi ha anche risposto male, poi ha capito e ha tirato dritto verso Ciresa”.

La lettrice sottolinea come la manovra sia pericolosa, soprattutto per il rischio di impatti con veicoli che provengono dal senso di marcia corretto: “Prima o poi qualcuno fa un frontale. Lì servirebbe un cartello più grande, qualcosa che indichi chiaramente che non si può svoltare e che bisogna proseguire dritto”.

RedCro