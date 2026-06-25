TORNEO DÖL CHILE: ABSOLUTE CINEMA E DINAMO MARGNO IN FINALE

MARGNO – Grande serata di semifinali al campo dell’Oratorio di Margno, dove si sono disputate due gare valevoli per la 5ª edizione del Torneo döl Chile, competizione sportiva organizzata nel ricordo di Achille Gobbi (a destra), appassionatissimo sportivo prematuramente scomparso.
Nella prima semifinale, netta vittoria di Absolute Cinema su Diego Arredamenti per 5-0.
Migliore in campo: Federico Gianola.
Più combattuta la seconda semifinale, che ha visto la Dinamo Margno superare la Pensotti Service per 4-3.
Alessandro Arrigoni è stato eletto man of the match.
RedSpo