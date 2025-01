METEO. INIZIO SETTIMANA PIOVOSO, SCHIARITE SUCCESSIVE

Data pubblicazione 7 Gennaio 2025

PREVISIONI METEREOLOGICHE – Tornano piogge e nevicate sulla Lombardia. Il promontorio anticiclonico che attualmente transita sul Mediterraneo lascerà spazio all’ingresso di una moderata perturbazione atlantica, che martedì 7 mattino porterà precipitazioni diffuse su buona parte della regione, specie su Alpi e Prealpi. Seguirà mercoledì 8 una breve “finestra” di tempo stabile seppur uggioso, prima del passaggio di una nuova perturbazione attesa per giovedì 9. Infine, probabile per venerdì 10 un netto miglioramento con più sole, ma anche con venti settentrionali in rinforzo. In tutto questo contesto le temperature si manterranno generalmente stazionarie, possibili gelate in pianura mercoledì mattina.

Martedì 7 gennaio cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto. Già dal mattino tendenza a schiarite via via più ampie da est, fino a cielo in prevalenza poco nuvoloso dal pomeriggio. Probabili precipitazioni diffuse nel corso della notte, in graduale cessazione entro la mattinata con ultimi fenomeni sui settori orientali. Quota neve tra 1200-1500 metri. Temperature minime in calo, massime in aumento. Valori minimi in pianura intorno a 3°C, massimi intorno a 9 °C. Zero termico tra 1500-1800 metri. Venti deboli orientali in pianura, temporaneamente moderati sulla pianura orientale. In montagna da deboli a moderati occidentali. Possibili foschie dense e locali banchi di nebbia in serata sulla pianura.

Mercoledì 8 gennaio nuvolosità variabile su Alpi e Prealpi, con annuvolamenti più consistenti sulle Alpi Retiche di confine e più in generale in serata. Cielo in prevalenza molto nuvoloso su pianura e Appennino. Possibili precipitazioni sporadiche su Alpi Retiche di confine, maggiormente probabili entro la serata sulle Prealpi, in prevalenza deboli. Temperature minime e massime in calo. Zero termico tra 1400-1800 metri su Alpi e Prealpi. Venti deboli di direzione variabile in pianura, in montagna deboli o moderati occidentali. Possibili foschie dense e locali banchi di nebbia al mattino sulla pianura.

Fonte Centro Meteo Lombardo