CALCIO: IL LECCO TOCCA IL FONDO A LUMEZZANE. 4-0 TRA I FISCHI

Data pubblicazione 11 Gennaio 2025

LUMEZZANE – Trasferta nel bresciano per la Calcio Lecco, impegnata a Lumezzane nella 22ª giornata di Serie C. Mister Volpe aveva annunciato cinque recuperi dall’infermeria, ma due forfait dell’ultima ora (Fall e Dore) hanno ridotto a 23 i convocati per il match. 3-5-2 per i blucelesti, con Sipos e Galeandro nel tendem offensivo. Dall’altra parte Lumezzane in campo con il 4-2-3-1: tra i titolari anche l’ex di turno Tenkorang.

L’inizio di gara è favorevole al Lecco, subito proiettato in avanti. I primi tentativi sono di Galeandro, il cui colpo di testa non centra la porta…