CFP, PARLA IL DIRETTORE. VANINETTI: “GRANDE VALORE ALL’EDUCAZIONE CIVICA”

CASARGO – Si è concluso recentemente il primo anno nel quale il valtellinese Alan Vaninetti è direttore del CFPA di Casargo, la storica scuola alberghiera della Valle che lo vede alla guida dal 2 aprile del 2024.

Classe 1982, residente a Cosio Valtellino, Vaninetti ha preso il posto di Marco Cimino (sotto, a destra).

Gli abbiamo rivolto alcune domande sulla nuova esperienza, sulla situazione e le prospettive del Centro e – inevitabilmente – sulla possibilità di fusione tra gli alberghieri della Valsassina e della provincia di Sondrio.

Direttore, facciamo un bilancio di questo 2024 per il CFPA di Casargo.

Difficile fare un bilancio su un anno che ha visto nel corso dell’esercizio il cambio della direzione. Ci è voluto un congruo tempo per ambientarsi e per entrare a pieno regime su una macchina in corsa. Per me è stato fondamentale osservare il personale e gli alunni così da comprendere, almeno sommariamente, le dinamiche sia in ordine alla gestione dei processi gestionali che relazionali. Dopo i primi mesi di osservazione e di collaborazione, con il nuovo anno formativo abbiamo cercato di condividere con il personale tutto, nuove modalità di approccio e di metodo sia nell’ambito formativo-educativo che di quello gestionale.

Quanto incidono i nuovi corsi nell’appeal della formazione in Valsassina?

Abbiamo rivisto il curricolo degli studi implementando le materie di tipo professionalizzante dal I al IV anno, abbiamo cercato di rivedere alcune regole della vita comunitaria andando incontro alle esigenze dei ragazzi e delle famiglie ma senza perdere l’imprinting della crescita umana a tutto tondo ed è per questo che grande valore stiamo dando all’educazione civica anche all’interno dell’attività didattica oltre che durante la vita convittuale. Penso a tutta l’attività svolta con la rete antiviolenza culminata con la celebrazione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, penso alle attività di sensibilizzazione contro al gioco d’azzardo svolta con l’Ufficio d’ambito e l’ATS di Bellano, penso alle attività volte alla legalità in sinergia con le varie forze dell’ordine ecc. Potremo dire se i nuovi corsi di casaro e di accoglienza e promozione turistica sono efficaci solo a termine del periodo delle iscrizioni. Ad oggi, in fase di open day, varie sono state le famiglie che hanno dimostrato interesse in tal senso. Speriamo che queste manifestazioni di interesse si tramutino in iscrizioni. L’obiettivo è di mantenere invariato il numero di iscrizioni, che dopo la bolla del forte interesse nell’ambito ristorativo dovuto anche ai programmi televisivi in materia, si attiene storicamente sui 140/150 alunni.

Come sono i rapporti tra la direzione del Centro e il Cda di Apaf?

Ho trovato una grande collaborazione con il Consiglio di Amministrazione che grazie alle competenze di ciascuno, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, il loro di guida e di indirizzo ed il mio di rappresentante legale e di direttore generale, sta lavorando insieme per dare un futuro solido e concreto al CFPA di Casargo. Ovviamente insieme cerchiamo di rispondere alla sfida dell’inverno demografico tenendo alto il livello della formazione e dell’educazione così che la nostra scuola possa essere scelta per l’alta qualità della formazione anche tramite stage di alto livello oltre che di progetti volti ad aumentare la professionalità degli alunni.

Senza girarci troppo intorno, a che punto è la ventilata fusione con la Valtellina?

Non sono direttamente interessato al tema della fusione perché è una scelta prettamente di natura politica e strategica che spetta ai livelli superiori. Ovvio è che nel momento in cui dovessero propendere per l’una o per l’altra direzione questa scelta ricadrà anche sulla gestione dell’azienda e pertanto anche il sottoscritto dovrà essere consultato e quantomeno ascoltato come portatore di interesse avendone ad oggi la rappresentanza legale e la conduzione. Posso certificare che sia in caso di fusione che di mantenimento dell’azienda così com’è, mi spenderò in tutti i modi affinché il CFPA di Casargo possa continuare a mantenere la propria peculiarità di centro di alta formazione così come riconosciuto da tutti i partner in cui i nostri ragazzi effettuano gli stage aziendali sia per i riconoscimenti che ci vengono dal mondo imprenditoriale del settore della ristorazione quando assumono i nostri alunni.

A proposito, esistono differenze, magari di approccio, tra gli studenti di qui e quelli della provincia di Sondrio?

I nostri alunni e le loro famiglie, pagando anche una retta significativa, scelgono questa scuola con scienza e coscienza, sapendo quali sono i nostri livelli di formazione, gli alti standard didattici e la qualificata ed esigente attività educativa volta a dare una congrua disciplina che permetta ai ragazzi di entrare nel mondo del lavoro pronti e competitivi.

Questa è la peculiarità del CFPA di Casargo che è un po’ un unicum nel settore di riferimento.

