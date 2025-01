IL SONDAGGIO DI VN. DON BRUNO, PRETE “SPETTACOLARE”: POSITIVO O MENO?

Data pubblicazione 19 Gennaio 2025

VALSASSINA – Il sondaggio di questa settimana interroga i lettori di Valsassinanews sul parroco dell’Alta Valle don Bruno Maggioni.

Il “prete canterino”, noto in Valsassina e non solo per il suo modo coinvolgente di approcciare i fedeli in chiesa, è anche frequente ospite di alcuni spazi televisivi: recentemente ha infatti partecipato su Rete 4 a Zona Bianca, commentando il caso dell’intervista a quattro sacerdoti valdostani. La sua verve è quindi un bene per la Chiesa dei tempi moderni o dovrebbe essere la serietà a prevalere?

Il nuovo sondaggio avrà termine giovedì 23 gennaio. Fino ad allora si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto, oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

DON BRUNO, PRETE SPETTACOLARE Un bene per la Chiesa

Dovrebbe essere più serio

Non mi esalta ma serve in tempo di crisi

Bravo al di là dei suoi "show"

Non ho idee chiare in merito

L'argomento non mi interessa Vedi risultati

