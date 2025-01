TRENI, STOP ESTIVO AL MILANO-TIRANO. PREOCCUPATI I SINDACI SUL VICINO LARIO ORIENTALE

Data pubblicazione 21 Gennaio 2025

LARIO – C’è preoccupazione tra i sindaci della sponda orientale del Lario a causa della prevista chiusura per tre mesi (da metà giugno a metà settembre) della ferrovia che collega il lago e la Valtellina a Lecco e Milano.

Un provvedimento resosi necessario per l’adeguamento infrastrutturale anche in vista dei giochi olimpici di Cortina 2026 che rischia però di mettere in ginocchio l’economia e la qualità di vita dei Comuni del Lago con possibili ripercussioni anche sulla credibilità turistica della zona per gli anni futuri…

