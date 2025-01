“PIZZA E PASSAPORTO!”: I GIOVANI RACCONTANO LE LORO ESPERIENZE ALL’ESTERO DOMANI A PRIMALUNA

Data pubblicazione 23 Gennaio 2025

LECCO – Gli sportelli orientativi Antenne territoriali e il Punto giovani di Mandello del Lario propongono il workshop “Pizza e passaporto!”, rivolto ai giovani dai 17 ai 30 anni, dedicato a scoprire le opportunità di mobilità internazionale.

Durante l’evento sarà possibile ascoltare e confrontarsi con alcuni giovani che hanno svolto esperienze all’estero – come il Servizio Civile Universale all’estero, il programma Au Pair, Erasmus+ e il Corpo Europeo di Solidarietà (ESC) – che condivideranno le loro storie ed esperienze e risponderanno alle curiosità dei partecipanti.

Queste testimonianze metteranno in luce come le competenze e le esperienze acquisite all’estero possano essere valorizzate per arricchire il territorio e contribuire al suo sviluppo. L’evento si svolgerà dalle 17:45 e sarà replicato in due date: il 24 gennaio a Primaluna nella sede degli Alpini di Cortabbio (piazzetta Beato Carlo Gnocchi), in collaborazione con l’associazione Asnin de Cortabi; il 7 febbraio a Mandello del Lario al Punto giovani di Mandello (via Alessandro Manzoni, 44/3). La partecipazione è gratuita, per iscriversi è necessario compilare il form online .

L’iniziativa è finanziata dal progetto “Giovani radici…restare per crescere” della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera nell’ambito del bando regionale “La Lombardia è dei giovani 2024”, realizzato in collaborazione con Anci Lombardia e finanziato da Regione Lombardia.