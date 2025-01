SABATO TORNA IL FALÒ DI FINE GENNAIO A BALLABIO. IL PROGRAMMA COMPLETO

Data pubblicazione 24 Gennaio 2025

BALLABIO – Sette associazioni di Ballabio scendono in campo per organizzare il falò di fine gennaio. Una sinergia notevole che cerca di rilanciare in grande stile una delle più belle tradizioni del paese – anche se in anticipo sulla data del 31, in cui si organizzava il Fou gineer e scié febreer. Anche quest’anno l’amministrazione comunale, con l’assessore Barbara Crimella ha raggruppato tante realtà come l‘ASD Grignetta, il Pianeta dei Sogni, il CAI, i Vous de la Valgranda e la Protezione Civile oltre a dare il patrocinio del municipio.