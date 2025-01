SOCIALITÀ GIOVANILE: DALLA REGIONE 300MILA EURO PER LE INIZIATIVE DEL TERRITORIO LECCHESE

Data pubblicazione 24 Gennaio 2025

LECCO – La giunta regionale della Lombardia ha approvato l’elenco dei progetti presentati a “Sprint! Lombardia Insieme” in favore delle famiglie e dei percorsi di crescita dei minori. Si tratta di progetti realizzati dagli Ambiti territoriali secondo una logica delle iniziative di welfare di comunità per la promozione della socialità e il benessere dei minori e il sostegno ai compiti di cura delle famiglie.

La Regione, per la realizzazione degli interventi, ha destinato 15 milioni di euro in investimenti sociali in favore dei nuclei familiari con figli tra i 3 e i 18 anni per accrescere le opportunità di empowerment, di promozione della socialità e più in generale del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori e promuovere al contempo le opportunità di accesso ai servizi di conciliazione famiglia lavoro.

Sono 10 in totale le proposte progettuali finanziate su tutto il territorio regionale per un importo complessivo di 1.556.983 euro. Nello specifico, per le iniziative del territorio lecchese sono stati assegnati 300.165 euro: 100.000 euro alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera e 200.165 euro all’Azienda Speciale Retesalute.

“Queste significative risorse permetteranno di supportare la realtà del nostro territorio con iniziative importanti per sostenere i giovani lecchesi. Un impegno concreto che dimostra ancora una volta particolare attenzione all’inclusione dei minori, soprattutto in condizioni di fragilità e disabilità. Al fine di garantire la più ampia possibilità di partecipazione si è provveduto a prorogare il termine per la presentazione delle domande di adesione da parte degli Ambiti territoriali al 28 febbraio 2025”, dichiara il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.