CLASSIFICHE DELLE STAZIONI SCIISTICHE, FOSSATI (ITB): “ESSERE PRIMI, GRANDE VANTAGGIO COMPETITIVO”

Data pubblicazione 28 Gennaio 2025

PIANI DI BOBBIO (BARZIO) – Dopo la notizia pubblicata da VN ieri con la classifica delle località sciistiche italiane più economiche, interviene nel merito Massimo Fossati, amministratore delle Imprese Turistiche Barziesi: “Come gestore dei Piani di Bobbio, è estremamente gratificante vedere il riconoscimento positivo che riceviamo dallo studio di Preply. Essere classificati come la località sciistica più economica, con uno skipass giornaliero a soli 43 euro, è un grande vantaggio competitivo. Questo non solo attira gli amanti della neve che desiderano un’esperienza accessibile vicino a Milano, ma conferma anche la qualità delle nostre piste, ben curate e adatte a tutti i livelli di esperienza”.

“Il fatto che siamo anche menzionati tra le località più “cercate” su Google, nonostante la nostra dimensione più contenuta rispetto a mete più grandi come Madonna di Campiglio, Roccaraso e Andalo, sottolinea il nostro appeal crescente nel panorama delle destinazioni sciistiche italiane – continua Fossati -. Questa visibilità positiva non solo ci posiziona strategicamente come una scelta vantaggiosa per gli sciatori, ma ci aiuta anche a sviluppare ulteriormente le nostre infrastrutture e servizi per accogliere sempre meglio i visitatori. Siamo orgogliosi di continuare a offrire un’esperienza memorabile sulla neve a un prezzo accessibile, promuovendo allo stesso tempo il turismo sostenibile e responsabile nella nostra bellissima Valsassina”.

RedBar

IERI SU VALSASSINANEWS: