METEO. DEBOLI PIOGGE PER L’INIZIO DI SETTIMANA

Data pubblicazione 28 Gennaio 2025

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Per inizio settimana condizioni perturbate, con precipitazioni moderate diffuse oggi e fino alla prima parte di martedì. Mercoledì condizioni stabili e asciutte ma da giovedì e per il fine settimana il nord Italia rimane all’interno di una circolazione debolmente depressionaria, con afflusso di aria più umida da sud, aumento della nuvolosità e deboli piogge possibili sparse.

Martedì 28 gennaio cielo ovunque nuvoloso o molto nuvoloso fino alla tarda mattinata, dal primo pomeriggio schiarite graduali a partire da ovest e transito di velature. Precipitazioni diffuse da deboli a moderate tra notte e mattino, in attenuazione ed esaurimento in pianura e parte occidentale dal pomeriggio, deboli residuali sui rilievi orientali, in serara assenti ovunque. Quota neve attorno a 1400 metri nella notte, in calo al mattino attorno a 1000-1200 metri. Temperature minime e massime in lieve rialzo. In pianura minime tra 5 e 8°C, massime tra 10 e 14°C. Zero termico a 1800 metri nella notte, in calo a circa 1500 metri dal mattino. Venti in pianura moderati, da est sulla pianura orientale, da ovest altrove; in montagna moderati da nord.

Mercoledì 29 gennaio nella notte nubi basse sparse, in dissolvimento al mattino e pomeriggio con cielo sereno o al più velato; in serata nuovi annuvvolamenti diffusi a partire da ovest. Possibili deboli precipitazioni in serata sulla parte più occidentale di Regione. Temperature minime in calo, massime in lieve calo. In pianura minime intorno a 3 °C, massime intorno a 11 °C. Zero termico a circa 1400 metri. Venti in pianura deboli orientali, in montagna deboli da sud. Nella notte e al mattino presto possibili foschie o locali nebbie in pianura.

Giovedì 30 gennaio cielo ovunque da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Precipitazioni deboli sui settori occidentali. Neve oltre 1200 metri. Temperature minime in rialzo, massime in lieve calo. Zero termico attorno a 1500 metri, a quote lievemente inferiori sui settori prealpini occidentali. Venti in pianura deboli orientali, in montagna deboli da sud.

Fonte: Arpa Lombardia