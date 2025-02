DAL 1º SETTEMBRE A CASSINA ATTIVO IL SERVIZIO DI ASILO NIDO

Data pubblicazione 30 Gennaio 2025

CASSINA VALSASSINA – A partire dal 1º settembre, presso la Scuola dell’Infanzia S.G.Evangelista di Cassina Valsassina sarà attivo il nuovo servizio di asilo nido “Goccia dopo Goccia”.

“Sono pochi i traguardi che tenacia e perizia non possono raggiungere – dichiarano gli organizzatori -; le grandi conquiste non si realizzano con la forza, ma con la perseveranza. Ecco il significato di “Goccia dopo Goccia – nasce un fiume”.

Un progetto che 18 mesi fa non si poteva nemmeno immaginare, pensare, ma grazie alla volontà del direttivo e tutti i volontari si trasformerà in realtà”.

L’asilo nido Goccia dopo Goccia nasce dal desiderio del nuovo consiglio direttivo della Scuola dell’Infanzia S.G.Evangelista di Cassina Valsassina, del sindaco di Cassina Michele Polvara e delle insegnanti, con “l’obiettivo comune di dare alla scuola un servizio aggiuntivo che rispondesse alle esigenze delle famiglie”.

“Essendo il nostro un territorio con pochi servizi rivolti alla prima infanzia – spiegano -, si è pensato di accogliere nella nostra struttura il nido a partire dal 1º settembre.

L’entusiasmo di poter ampliare l’offerta di servizi della nostra scuola e la certezza di creare qualcosa di davvero prezioso per i genitori ha reso questo progetto ancora più ambizioso.

Il nome che abbiamo dato all’asilo nido ha un significato molto profondo: è un’immagine simbolica di tante piccole gocce che in questi anni di fatiche e contemporanea ripresa hanno permesso di portare l’intera struttura ad un’evoluzione importante.

Tanti sono stati gli obiettivi di crescita: rinnovo locali, ampliamento orario scolastico e infine l’apertura del servizio nido.

Grazie a chi ha creduto e contribuito sin dal primo giorno alla realizzazione di questo sogno”.