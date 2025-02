PULLMINO SI RIBALTA A CORTABBIO: SEI BAMBINI COINVOLTI, NON SONO GRAVI. FERITA LA CONDUCENTE

Data pubblicazione 2 Febbraio 2025

PRIMALUNA – Fatto di cronaca accaduto poco dopo le sei e mezza del mattino di oggi, domenica: un minibus si è ribaltato mentre percorreva la Provinciale 62 della Valsassina, all’altezza di Cortabbio.

A bordo diversi bambini, sei dei quali (tra i 9 e gli 11 anni) sono rimasti coinvolti e sono stati trattati inizialmente in codice rosso – come d’obbligo a causa dell’età. Traumi anche per la 22enne alla guida, a sua volta non grave ma comunque portata all’ospedale per accertamenti. Si trattava di una trasferta di piccoli sciatori, dall’Altopiano verso Madesimo.

Sul posto 4 ambulanze e due elicotteri di AREU. Vigili del fuoco intervenuti con aps per soccorrere le persone incastrate all’interno del furgone. Tramite l’utilizzo di cesoie e divaricatori le hanno liberate. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi.

Aggiornamenti appena disponibili, in questa stessa pagina.

RedCro