MONDIALI DI FONDO UNDER 23. DOPO L’INAUGURAZIONE, AKSEL ARTUSI PRONTO PER LA ‘SPRINT’ DI DOMANI

Data pubblicazione 3 Febbraio 2025

SCHILPARIO (BG) – Ieri, domenica, l’inaugurazione ufficiale dei Mondiali Under 23 di Sci nordico a Schilpario – località in provincia di Bergamo (Val di Scalve); oggi la prima prova degli Juniores e la grande attesa, domani la gara Sprint in tecnica classica alla quale prenderà parte il “nostro” Aksel Artusi (al centro nella foto di copertina).

Il giovane di Primaluna in forza all’Esercito sarà sulla neve domattina alle 10 per la qualifica: la formula della manifestazione prevede che i primi trenta classificati passino il taglio, accedendo ai quarti di finale.

Per Aksel, come riferisce il padre e allenatore Luca Artusi, “condizione e fiducia sono in crescita”. Ora i valsassinesi e non solo incrociano le dita, tifando per i ragazzi in azzurro.

Noi, per uno in particolare…

A domani con gli aggiornamenti su VN.

RedSpo