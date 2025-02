BALISIO/NUOVE CODE, NUOVA PROTESTA: “SEMAFORO NON CERTO INTELLIGENTE”

Data pubblicazione 3 Febbraio 2025

BALISIO (BALLABIO) – “Ore 9:30, Balisio in direzione Lecco: dieci macchine compresa la mia, in direzione Valsassina da Lecco coda fino dalla galleria della nuova Ballabio-Lecco. Movieri? Nessuno. Semaforo non certo intelligente“. Firmato Giulio, un nostro lettore valsassinese.

Il messaggio arriva in mattinata e conferma quanto vissuto in queste settimane, una situazione intollerabile anche perché la presenza dei famosi “movieri” destinati a fluidificare la circolazione altrimenti bloccata dal maledetto semaforo era stata promessa – ma a parte rari episodi ormai rimasti nella memoria, questi personaggi non risultano “pervenuti”.

E il pendolare aspetta, aspetta…

VN