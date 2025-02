LA LETTERA. “LOMBARDIA, REGIONE A BASSA DENSITÀ DI LUPO”

La Lombardia è probabilmente la regione italiana con la più bassa densità di lupo: il “Rapporto grandi carnivori 2023” stima la presenza di 18 branchi e 7 coppie; dei branchi in realtà solo 15 sono consolidati da dati oggettivi e 6 sono transfrontalieri.

Ciononostante, l’impatto della specie viene dipinto come drammatico .

È inqualificabile che i dati delle predazioni su bestiame Regione Lombardia, anziché dal Rapporto 2023 o agli Enti pubblici incaricati, li abbia chiesti a Coldiretti , che oltre a non avere alcuna competenza nel rilevare e certificare i danni da lupo, ha tutto l’interesse a gonfiarli .

Nonostante l’esasperante allarmismo, la possibile vicinanza di lupi ai centri abitati non equivale a pericolo, non più della vicinanza di cinghiali o di vacche o di api o di zecche o di zanzare, tutti animali statisticamente più pericolosi.

È deplorevole dipingere il tema del lupo come problema di sicurezza sociale: politici e Coldiretti dimenticano, che il lupo vive vicino all’uomo fin dal Neolitico, tanto che il cane non è altro che un lupo addomesticato .

È falso il tema dei lupi ibridi: nessuno può sostenere di avere osservato un ibrido, poiché non può essere certificato a vista, spesso neppure da un esperto e il solo fenotipo non è identificativo. L’incrocio cane-lupo è ad oggi un fenomeno prettamente appenninico, non vi sono casi accertati sulle Alpi centrali.