DISPERSI GRIGNETTA: LE RICERCHE SI CONCENTRANO AL CANALONE CAIMI

Data pubblicazione 10 Febbraio 2025

GRIGNA MERIDIONALE – Continuano oggi le ricerche di Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, i due escursioni brianzoli dispersi da sabato scorso sulla Grignetta. Le ricerche stamattina si sono concentrate al ‘Caimi’ dopo che i sistemi “Imsi catcher” della direzione Vigili del Fuoco Lombardia, grazie alla triangolazione del telefono di uno dei dispersi hanno ristretto l’area di ricerca proprio al canalone Caimi.

Attualmente il Comando dei Vigili del Fuoco con personale TAS sta anche utilizzando dei droni per la topografia. Le condizioni meteo non sono delle migliori ancora per effettuare voli col Drago.

L’ipotesi ora più probabile è che i due brianzoli siano scivolati in un canalone nonostante fossero esperti escursionisti e grandi appassionati proprio di quelle zone della Grignetta su cui salivano quasi ogni weekend.