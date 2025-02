QUEST’ESTATE, TANTISSIMI AUTOBUS RISCHIANO DI “INTASARE” LA VALSASSINA IN CASO DI FRANA A LAGO. ECCO PERCHÉ

Data pubblicazione 13 Febbraio 2025

VALSASSINA/LARIO ORIENTALE – Ieri il vertice in vista della temutissima chiusura, nei mesi estivi, della linea ferroviaria Lecco-Tirano – con la conseguente istituzione di un maxi servizio di corriere sulla tratta tra il capoluogo e Colico e viceversa.

Pullman destinati a sostituire i treni, fermi da giugno a settembre, trasportando pendolari e turisti.

Come segnalato dall’ex presidente della Comunità Montana VVVR Carlo Signorelli in questo articolo di Lario News, i pullman in circolazione simultaneamente saranno oltre cinquanta. E tutti lungo la sola SP72 – una strada in molti punti stretta e sinuosa.

E già questa è una problematica di non poco conto, per la durata dei lavori ovvero per i tre mesi dell’estate 2024.

Ma nello stesso incontro promosso a Lecco dalla Regione c’è chi ha “evocato” uno scenario al limite dell’apocalittico. Anche per la nostra Valsassina. Un evento potenziale, per nulla da scartare e anzi (visti gli specifici, recenti, precedenti) perfino probabile: una sola, anche minuscola frana lungo quella Provinciale comporterebbe lo spostamento “di massa” di migliaia di pendolari e centinaia di autobus proprio in Valle, salendo da Bellano verso Taceno, Ballabio, Lecco e in direzione opposta.

Dite che siamo pessimisti, dei menagramo? No, facciamo solo il nostro mestiere. Che prevede memoria e impiego di archivi. E giusto dal repertorio del giornale “fratello” Lario News ecco spuntare gli articoli che testimoniano quanto sia purtroppo ricorrente l’evenienza di smottamenti, esattamente in estate e nel tratto della 72 tra Lecco e Bellano:

Quattro frane, nelle sole estati degli ultimi due anni. Il territorio è fragile, ben si sa; ma se questi lavori sono stati previsti e programmati con abbondante anticipo, lo scenario “sfigato” di cui sopra avrà suscitato nelle autorità preposte l’analoga nostra preoccupazione? E soprattutto, di conseguenza è stato studiato un ‘Piano B’ che risparmi la Valsassina da una letterale invasione di corriere?

Nel dubbio, il nostro quotidiano lo chiederà a chi di dovere. Nel frattempo, dopo tanta preoccupazione chiudiamo il pezzo con un omaggio “a tema”, certamente gradito vista la passione con cui l’autore del brano è seguito da queste parti.

