METEO: SI VA VERSO UN WEEKEND SOLEGGIATO

Data pubblicazione 14 Febbraio 2025

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Graduale avvicinamento di un minimo depressionario freddo dall’Europa Centrale, con un primo fronte perturbato in arrivo a ridosso delle Alpi, che transiterà sulla Lombardia nella giornata di domani. Da sabato l’espansione di un promontorio da ovest porterà tempo stabile e soleggiato.

Venerdì 14 febbraio cielo nella prima parte della giornata da poco a irregolarmente nuvoloso, dal pomeriggio progressiva diminuzione della nuvolosità a partire dai settori occidentali. Precipitazioni dal mattino deboli sui settori centro orientali, in esaurimento in serata. Limite neve oltre i 500-600 metri. Temperature minime e massime in calo. Zero termico a 1500 metri al mattino, in calo a 800-1100 metri nel pomeriggio, in aumento in serata fino a 1300 metri. Venti in mattinata in montagna moderati da nord, a carattere di Foehn, localmente forti in quota.

Sabato 15 febbraio cielo sereno o poco nuvoloso. Possibile velature in serata. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime in rialzo Zero termico in progressivo aumento durante la giornata, tra 1800-2600 metri in serata. Venti deboli.

Domenica 16 febbraio cielo sereno o poco nuvoloso. Possibili velature. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve aumento, massime in lieve calo. Zero termico in progressiva diminuzione durante la giornata a partire dai settori orientali, fino 900 metri in serata a est. Venti in montagna molto deboli settentrionali.

Fonte: Arpa Lombardia