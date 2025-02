GRAN FONDO DELLA VAL CASIES, BUON SECONDO POSTO PER LAURA COLOMBO

Data pubblicazione 17 Febbraio 2025

VAL CASIES (BZ) – Ottima prestazione di Laura Colombo del Centro Sportivo Esercito nella Gran Fondo della Val Casies che si è disputata domenica 16 febbraio.

L’atleta valsassinese in forza al Centro Sportivo dell’Esercito ha ottenuto il secondo posto sulla distanza dei 30 chilometri in tecnica libera. Meglio di lei solo la ceca Ilona Plechacova. Terzo posto per l’azzurra Marie Schwitzer.

La Gran Fondo Val Casies è una delle più celebri e amate maratone sciistiche dell’intero arco alpino. Si svolge ogni anno, il terzo fine settimana di febbraio, in Val Casies in Alto Adige. Due sono le lunghezze dei tracciati, 30 e 42 km: il sabato è la volta della gara in stile classico, mentre la domenica di quella in stile skating.

> Classifica Granfondo Val Casies 2025