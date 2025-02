MONOSSIDO DI CARBONIO DA UNA CALDAIA? OSSERVAZIONE IN CORSO A MAGGIO

Data pubblicazione 17 Febbraio 2025

MAGGIO DI CREMENO – Intervento dei Vigili del Fuoco di Lecco in corso in questi istanti (17:30 circa di lunedì) in zona Case Manzoni a Maggio di Cremeno.

In attesa di informazioni dettagliate, si può ipotizzare che sia stato richiesto il controllo strumentale della presenza di monossido di carbonio, rilasciato forse da una caldaia.

Ma non si tratterebbe di alcunché di pericoloso – probabilmente solo una corretta forma di prudenza da parte di residenti.

> A destra il mezzo del Nucleo

impiegato in queste occasioni

Aggiornamenti in pagina, non appena disponibili.

RedCro