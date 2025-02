CULTURA: VITA E POESIE DI ANTONIA POZZI PROTAGONISTE A HONG KONG

Data pubblicazione 18 Febbraio 2025

HONG KONG – Speciale riconoscimento per Antonia Pozzi, che sarà al centro della conferenza di Gianni Criveller, presentata dalla Società Dante Alighieri di Hong Kong e dalla University of Hong Kong in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Hong Kong.

Gianni Criveller, direttore del Centro PIME di Milano, parlerà della poetessa, fotografa e saggista milanese che ha fatto di Pasturo il suo “luogo dell’anima”. E proprio nel paese valsassinese, ancora oggi, riposano le sue spoglie.

L’evento, dal titolo “L’età delle parole è finita per sempre?”, si terrà alla Hong Kong University (HKU).

RedPas