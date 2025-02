METEO. TEMPO STABILE, PROBABILI ANNUVOLAMENTI

Data pubblicazione 18 Febbraio 2025

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Regime di deboli correnti in quota dai quadranti settentrionali favorisce condizioni atmosferiche stabili per tutto il periodo: nuvolosità variabile, in forma di velature passeggere e ristagno di nubi basse, precipitazioni assenti, vento debole. Temperature senza notevoli variazioni fino a giovedì, tendenti al rialzo da venerdì.

Martedì 18 febbraio su gran parte della Pianura e delle valli probabile insistenza di copertura di nubi basse; alle quote superiori a 2000 metri circa sereno o al più velato. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie in Pianura, in rialzo alle quote più alte. In Pianura minime tra -3 e 1 °C, massime tra 6 e 9°C. Zero termico intorno a 800 metri. Venti in pianura prevalentemente deboli orientali; in montagna deboli di direzione variabile o settentrionali.

Mercoledì 19 febbraio sulla Pianura e nelle valli copertura irregolare di nubi basse, tendenti a dissolversi parzialmente nel corso della giornata; alle quote più alte velature in transito, tendenti a divenire più marcate in serata. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. In pianura minime intorno a 0 °C, massime intorno a 8 °C. Zero termico intorno a 800 metri. Venti in pianura deboli in prevalenza orientali; in montagna deboli di direzione variabile o settentrionali.

Giovedì 20 febbraio probabile dissolvimento della copertura di nubi basse insistente nei giorni precedenti, dunque ovunque sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in leggero rialzo. Zero termico intorno a 800 metri, in possibile rapida risalita fino a oltre 2000 metri. Venti deboli di direzione variabile.

Fonte: Arpa Lombardia